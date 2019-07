GAZZETTA, Milan stringe per Veretout: il nodo...

Il Milan stringe per Jordan Veretout. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, l'offerta del Diavolo è chiara: una parte in contanti e un'altra in contropartita tecnica. Se prima il club rossonero offriva 13 milioni più Biglia, ora la proposta è salita a 15. La Fiorentina resta ferma sulla richiesta di 25 milioni cash e non scende, però nel frattempo valuta quanto le viene proposto. Al momento il vero nodo è legato alla valutazione - per i viola troppo alta - che le squadre interessate a Veretout fanno delle proprie eventuali contropartite tecniche: il Milan con Biglia (10 mln), il Napoli con Ounas (25 mln) e la Roma con Defrel (18 mln). Le trattative continuano e sono attesi sviluppi decisivi a breve. Vero che il giocatore francese ha accettato di partire in ritiro a Moena, ma con la convinzione di dover restare il meno possibile.

