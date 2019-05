GAZZETTA, Milan missione compiuta. Viola sprofonda

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la partita tra Fiorentina e Milan sottolineando come i rossoneri abbiano portato a casa 3 punti fondamentali e non scontati nella corsa Champions, mentre la squadra viola si ritrovi alla 14esima partita consecutiva senza vittorie, e in casa manchi i 3 punti addirittura da prima di Natale. Una situazione drammatica, che con Montella non è certo cambiata: per l'Aeroplanino 5 sconfitte e un pareggio in 6 partite. Unico raggio di sole è stata la celebrazione della "Fiorentina Ye-Ye" che nel '69 portò a Firenze il secondo storico scudetto. Sul campo invece alla Fiorentina manca troppa qualità per poter impensierire seriamente Donnarumma e il Milan, nonostante un secondo tempo giocato a ritmi alti.