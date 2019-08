GAZZETTA, Llorente&Co: dopo stop in Premier...

La società viola aspetta la chiusura del mercato inglese per intervenire ancora sul centrocampo. Berge, Rongier, Demme e Tonali sono gli obiettivi, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Chi non andrà in Premier si guarderà intorno. E la Fiorentina potrebbe diventare una piazza gradita. Dopo il 10 partirà l’attacco anche al centravanti. Llorente resta un obiettivo. Ma non è l’unico. Prima devono sistemarsi i grandi bomber. Qualcuno dei grandi potrebbe restare libero. Mister Rocco è pronto a intervenire per regalarsi la sua stella.