GAZZETTA, Le idee di Rocco: Chiesa-ok e italiani

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha riunito ieri in una saletta dell’albergo che lo ospita tutto il suo stato maggiore: il braccio destro Joe Barone, il d.s. Daniele Pradè, l’allenatore Vincenzo Montella e Giancarlo Antognoni che non ha ancora un ruolo ufficiale ma che sarà una figura importante dell’area sportiva. Il magnate americano ha idee rivoluzionarie nel rapporto con la città e vuole costruire subito una squadra in grado di conquistare un posto in Europa. Mister Rocco ha già dato alcune indicazioni: niente Balotelli, investimenti su calciatori italiani e massimo impegno per trattenere Chiesa. Il nuovo patron viola spera di incontrare presto Federico se l’Under 21 dovesse chiudere in anticipo il suo Europeo.