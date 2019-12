GAZZETTA, La Viola trema, Ribery si opera: i dettagli

Ribery si opera. Andrà sotto i ferri tra oggi e domani, in Germania, operato dall’ equipe del professor Muller-Wohlfart. Dopo quelle già saltate tra squalifica ed infortunio, FR7 non sarà a disposizione per almeno altre 8-9 gare. L'ottimismo fino a quelche giorno fa portava a pensare ad un possibile recupero già domenica sera contro i nerazzurri. Con Ribery che aveva già dato la disponibilità a giocare con un’infiltrazione. Il dolore forte però, soprattutto in situazioni di carico, ha giustamente consigliato un nuovo consulto. L’interno della caviglia del francese ha un problema anche a livello di membrane con un possibile rischio di nuovo infortunio in quella zona considerato troppo alto. E dalle potenziali conseguenze disastrose. Il consiglio quindi, che verrà accettato, porta ad un intervento chirurgico risolutivo con l’inserimento di una vite. Tempi più lunghi, ma recupero certo e definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.