GAZZETTA, La Viola sfida l'emergenza. L'ora del Boa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della Fiorentina e sottolinea l'emergenza a cui dovrà far fronte questa sera contro il Sassuolo. Due mesi dopo l'ultima gara giocata dall'inizio, sarà il turno di Kevin-Prince Boateng in attacco: è lui il prescelto per sostituire Ribery, preferito a Vlahovic e Pedro. Scherzo del destino, tornerà titolare proprio contro la squadra con cui l'anno scorso segnò 4 gol in campionato e uno in Coppa. Alla Fiorentina si attende ancora un acuto del Boa dopo quello iniziale contro il Napoli, l'occasione è quella giusta.

A centrocampo invece tornerà Benassi, mentre sulle fasce ci saranno Venuti e Sottil: l'obiettivo di tutti è far sì che Commisso riesca a vedere dal vivo la prima vittoria in campionato della Fiorentina.