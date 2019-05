GAZZETTA, La Viola ora trema. Il possesso palla...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla della sconfitta della Fiorentina a Parma sottolineando come se i gialloblu sono riusciti a prendere 3 punti di carattere, la Viola ancora una volta ha giochicchiato senza riuscire segnare. I cannonieri non mancherebbero - scrive la rosea - ma la manovra è troppo lenta e le punte sono sempre servite a difesa schierata. C'è un dato che è parecchio indicativo: la Fiorentina ha chiuso la sfida con il 61,8 per cento di possesso palla. Già, ma che cosa ha combinato per tutto questo tempo? In ogni caso il fatto è che il cielo è grigio sopra la squadra viola, e va ritrovato lo spirito guerriero in pochi giorni. Al Franchi ci si giocherà la permanenza in A.