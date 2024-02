GAZZETTA, La Viola cambia. Beltran e Parisi per ripartire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina in panne, che giocherà con il lutto al braccio per le vittime del crollo del cantiere a Firenze, cerca nel derby di Empoli la scossa per tornare a vincere, ma soprattutto per ritrovare convinzione e morale per risalire in classifica. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che ripercorre un 2024 con una sola vittoria e con la luce che si è spenta. Per questo Italiano è intenzionato a cambiare, in primis in difesa con Parisi pronto a prendere il posto di capitan Biraghi scherzato da Orsolini a Bologna.

A destra secondo la rosea andrà invece Faraoni al posto del baby Kayode. Davanti Italiano punterà di nuovo su Beltran dietro a Belotti, il dubbio è in mezzo perché Arthur si è allenato poco ma sarà difficile rinunciarci.