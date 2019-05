GAZZETTA, La tempistica per Commisso. Chiesa resta?

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'affare che ha consegnato la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso ammonta a oltre 150 milioni di euro. Per quanto concerne la tempistica - si legge - il magnate italo-americano avrà due settimane a disposizione per rispettare i passaggi economici previsti e, salvo sorprese, già ad inizio giugno dovrebbe essere il nuovo proprietario del club gigliato. Il preliminare d'accordo che verrà ufficializzato domani si riferisce, però, a una Fiorentina che partecipi al prossimo campionato di Serie A. Quindi, in caso di retrocessione, l'accordo dovrebbe essere ridiscusso ovviamente su basi economiche diverse. E non ci sono riferimenti al futuro dei calciatori, anzi, la nuova proprietà potrebbe essere molto interessata a confermare Federico Chiesa, giocatore simbolo.