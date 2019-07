GAZZETTA, La Juventus non molla Chiesa ma...

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Juventus, per quanto riguarda questa sessione di mercato, punta sempre su Federico Chiesa. Il classe '97 è legato da una mezza promessa di amore con i bianconeri ed è considerato perfetto per gli schemi di Maurizio Sarri. Paratici e Nedved, però, dovranno piazzare altrove Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. prima di andare all'attacco per Chiesa o per Icardi.