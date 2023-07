GAZZETTA, La Fiorentina continua a seguire Lukebakio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scritto da La Gazzetta dello Sport i viola pensano di poter ottenere tra i 40 e i 50 milioni complessivi dai trasferimenti di Amrabat e Igor ma a ora il Manchester United non ha recapitato alcuna offerta congrua al club viola e parallelamente le squadre interessate a Igor non si sono mai avvicinate alle richieste della Fiorentina. Per la porta presto dovrebbe esserci un incontro con la Samp per Audero, che difficilmente resterà in Serie B. In mezzo sempre fari puntati su Dominguez (Bologna), Maxime Lopez (Sassuolo) e Hjulmand (Lecce). Ma è davanti che i tifosi vorrebbero avere presto novità.

Non è un mistero l’interesse concreto per Dia (Salernitana) che potrebbe fare sia la prima punta che l’attaccante esterno, situazione simile a quella che ha coinvolto Kouame lo scorso anno. A proposito di esterni. Saponara ha lasciato, Gonzalez resta la stella: a Brekalo e Sottil il compito di esplodere e poi c’è da capire il futuro di Ikone sul quale si sono accese le sirene arabe. In caso di addio occhi puntati su Orsolini (Bologna), Ngonge (Verona) e Lukebakio (Hertha Berlino).