GAZZETTA, L'altra partita: un obiettivo da 6.3 milioni

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina oltre a cercare l'aritmetica salvezza gioca anche un'altra partita che vale 6.3 milioni di euro: la ricerca del 10° posto. Come spiega la rosea infatti, i diritti tv prevedono un 15% dei proventi in base al piazzamento in campionato, e arrivare in decima posizione garantirebbe proprio la cifra di 6.3 milioni. Chi arriva 11° ne ottiene 5 e mezzo, al 12° vanno 5 milioni, al 13° 4.6 e al 14° 4.1. Tra il 10° e il 14° posto ballano due milioni e 200 mila euro. Così, la sfida tra Sassuolo, Spal, Cagliari, Bologna e Fiorentina, in rigoroso ordine di classifica, è aperta: le prime tre sono a 42 punti, le altre due a 40. Contro Parma e Genoa, dunque, la Fiorentina si gioca anche una buona fetta di soldi.