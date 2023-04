GAZZETTA, Italiano? Chiamatelo Vincenzo Europeo

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio, nell'edizione odierna, per elogiare Vincenzo Italiano e il cammino in Conference League della Fiorentina, in attesa della partita di questa sera come il Lech Poznan. "Vincenzo Italiano? Macché, chiamatelo Vicenzo Europeo", questo perché, nonostante le difficoltà iniziali (vedi la sconfitta per 0-3 contro il Basksehir ad Instanbul), la squadra gigliata ha realizzato in Europa 9 vittorie di fila. Inoltre, nella competizione europea, ha sempre vinto fuori casa facendo almeno 4 gol. Anche il tecnico viola si è ritenuto soddisfatto "Ci è voluto un po’ di tempo per trovare l’intesa e adattarci ai tanti impegni, ma ora la squadra funziona". Alla Fiorentina inizialmente mancavano i gol, ma ultimamente, complice la crescita di Arthur Cabral, arrivano continuamente: a dimostrarlo è proprio la Conference nella quale i due capicannonieri sono proprio Cabral e Luka Jovic. Ad avere aiutato il rendimento dei centravanti c'è un fattore determinante: il ritorno in condizione di Nico Gonzalez.