GAZZETTA, Incontro a Natale per rinnovo Chiesa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sugli attaccanti che oggi Vincenzo Montella schiererà per provare a mettere in difficoltà la difesa del Verona. In particolare la rosea scrive di un Federico Chiesa i cui strappi e invenzioni sono più che mai necessari alla Fiorentina: durante le vacanze di Natale, poi, il ds Pradè verificherà se esistono le condizioni per allungare il contratto del classe '97 e legarlo a vita al progetto di Rocco Commisso.