GAZZETTA, In mille a caricare la Viola: anche DV

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riassume la seduta a porte aperte di ieri titolando: "In mille a caricare la Viola: anche Della Valle". Erano infatti circa un migliaio i tifosi che sono accorsi ai cancelli del Franchi per vedere l'allenamento: parlare di entusiasmo è quasi offensivo vista la situazione, ma almeno si cerca di salvare il salvabile. Oltre ai tifosi, nella tribuna aperta apposta per lui c'era Andrea Della Valle, che si tratterrà con la squadra anche oggi (in giornata dovrebbe arrivare anche Diego, si pensa) ma non si sa ancora se ci sarà alla partita contro il Genoa. Per il resto, da segnalare come Chiesa sia stato il primo, secondo e terzo nella classifica dei più applauditi.