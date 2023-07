GAZZETTA, In giornata l'incontro decisivo per Arthur

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da La Gazzetta della Sera fosse quotato dai bookmakers, il trasferimento di Arthur alla Fiorentina andrebbe poco più che alla pari visto che la trattativa va verso la fumata bianca. Nel mercato però, meglio usare qualche condizionale perché il ribaltone è sempre dietro l’angolo. Di sicuro nel contatto fra i club di oggi, si cercherà di far quadrare definitivamente i conti in merito alla percentuale di stipendio che la Juve dovrà comunque pagare al brasiliano, e alla cifra per il diritto di riscatto, vicina ai 20 milioni di euro.

La Viola ha fretta di consegnare il nuovo centrocampista a Italiano per mille motivi: dall’inserimento nell’impianto di gioco all’accelerazione del pieno recupero sul piano fisico, considerato l’anno in pratica perso in quel di Liverpool. Giornata decisiva quindi, con il regista brasiliano fuori squadra alla Juve che inizia a visionare idealmente gli allenamenti al Viola Park.