GAZZETTA, In cerca del capovolgimento di fronte

La Fiorentina cerca il capovolgimento di fronte, più che una semplice svolta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, i viola tra campionato e Coppa sono sconfitti da cinque partite consecutive, nonché a secco di vittorie da dodici gare in Serie A. Peggio fu solo nel 1981, quando la squadra gigliata arrivò quattordicesima in classifica. "Non tutto è stato da buttare - le parole di Vincenzo Montella in conferenza stampa - ma non può essere solo colpa della sfortuna. La negatività del momento e dell’ambiente incide. Una cosa però mi sento di promettere: con il Parma daremo l’anima".