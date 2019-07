GAZZETTA, Il racconto della giornata nel Bronx

Dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro l'Arsenal, i viola sono volati a New York dove ieri hanno vissuto una giornata ai limiti del surreale. La Gazzetta dello Sport racconta l'intera giornata della squadra viola e di Rocco Commisso, padrone di casa nel Bronx dove è cresciuto e con il fratello ha gestito una discoteca da cui sono transitati i grandi della musica leggera italiana degli Anni ‘70. L’unico un po’ imbronciato, ma comunque disponibilissimo a firmare autografi e scattare foto per i tifosi, è stato Federico Chiesa. Meno disponibile a parlare della sua possibile permanenza in Viola. Il dj locale, nel mentre, ha fatto di tutto per dare un tocco di fiorentinità alla storica Arthur Avenue, angolo del Bronx rimasto italiano: fa partire “La porti un bacione a Firenze” e l’inno gigliato. Fiorentini veri in giro ce ne sono pochi, membri del Viola Club New York a parte. Ma è stato il primo tentativo di lanciare il brand Viola nell’America di Rocco e conquistare un mercato non ancora saturo di tifo europeo.