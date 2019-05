GAZZETTA, Il Pescara vuole tenere Sottil. E Montella...

Secondo La Gazzetta dello Sport, quello di Riccardo Sottil è un crescendo costante, frutto della mentalità respirata negli anni in casa e nel vivaio della Fiorentina. Riguardo al futuro, a Pescara hanno già capito che si tratta del classico predestinato: Sebastiani vuole incontrare i dirigenti gigliati subito dopo la fine del campionato per chiedere il prolungamento del prestito per un’altra stagione. A Firenze la pensano diversamente, soprattutto da quando è tornato Montella che vuole portare il giocatore in ritiro e ha già fatto sapere alla società di bloccare la sua eventuale partenza. A maggior ragione se dovesse partire Chiesa. Meglio goderselo in questo finale, magari per essere la rivelazione dei playoff. Anche se Pillon trema: le prestazioni di Sottil hanno fatto colpo sul ct azzurro Nicolato, che potrebbe portarselo al Mondiale Under 20 in Polonia, in programma dal 23 maggio al 15 giugno. Il nuovo golden boy della Serie B al momento pensa solo al suo Pescara, basta andare sul suo profilo Instagram per capire quanto il biancazzurro gli sia entrato nel sangue.