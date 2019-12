GAZZETTA, Il giorno di Iachini: la presentazione...

Come sottolinea questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi è il giorno di Beppe Iachini. Joe Barone, dopo un ultimo confronto con il direttore sportivo Daniele Pradè, è partito ieri pomeriggio per gli Stati Uniti con in tasca ha la soluzione del “problema panchina” e il nome del possibile sostituto di Vincenzo Montella. Il direttore generale della Fiorentina nella notte italiana proporrà a Rocco Commisso di ingaggiare Giuseppe Iachini. L’accordo raggiunto con l’allenatore di Ascoli è: contratto fino al 30 giugno 2020 e in caso di salvezza prolungamento anche per la stagione successiva. Se Rocco darà il via libera l’annuncio dell’ingaggio di Iachini verrà comunicato oggi, mentre il tecnico ascolano potrebbe essere presentato il 28 dicembre.