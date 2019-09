GAZZETTA, Il Genoa lascia la Viola a quota 0

EX VIOLA REBIC, VISITE MEDICHE CON IL MILAN. IL VIDEO Per Ante Rebic si prospetta un ritorno in Italia. L'ex esterno offensivo della Fiorentina si è presentato questa mattina a Milano per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Questo il video del suo arrivo... Per Ante Rebic si prospetta un ritorno in Italia. L'ex esterno offensivo della Fiorentina si è presentato questa mattina a Milano per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Questo il video del suo arrivo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 2 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi