GAZZETTA, Il Chiesa 2.0: gol e strappi da play

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra questa mattina su Federico Chiesa e sul rendimento che il numero 25 viola sta avendo in questo inizio 2019: in questa seconda parte di stagione il gioiello viola ha visto allargarsi a dismisura la porta. Quattro gol in tre partite giocate, decisivi per portare la Fiorentina avanti in Coppa Italia e ricucire parte del gap che in campionato separava la Viola dall’Europa. Benvenuti nel magico mondo di Chiesa, ragazzo tutto casa, pallone e talento. Impressionante dal punto di vista fisico, con strappi che fanno pensare alla playstation, e una forza nelle gambe che lo rende spesso imprendibile