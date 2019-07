GAZZETTA, Il Brescia su Ceccherini. Tonali...

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, e come anticipato dalla redazione di FirenzeViola.it (CLICCA QUI), il Brescia starebbe pensando a Federico Ceccherini per rinforzare la propria difesa. Discorso del tutto slegato dal centrocampista del Brescia Sandro Tonali, che piace non poco alla Fiorentina ma che Cellino al momento non ha alcuna intenzione di vendere. Inutile è stato il tentativo di inserire nella trattativa i cartellini del brasiliano Vitor Hugo e dell'ex Empoli Riccardo Saponara.