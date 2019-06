GAZZETTA, Idea Viviano e sogno Borja Valero

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del mercato della Fiorentina, sottolineando in particolare le idee di riportare Emiliano Viviano e Borja Valero a Firenze. Per lo spagnolo c'è più che altro l'ostacolo legato all'ingaggio: all'Inter prende 3 milioni di euro a stagione e per riportarlo in viola servirà dunque uno sforzo economico. Ieri comunque le parti si sono incontrate. In attacco invece Pradè ci sta provando per Inglese, sul quale però c'è da battere la concorrenza del Parma. Infine il capitolo Batistuta: il Re Leone è ripartito per l'argentino senza che si sia trovato un accordo per l'entrata in società. Non c'è ancora l'intesa per il suo ritorno.