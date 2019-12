GAZZETTA, Iachini firma: ecco l'accordo coi viola

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport vengono svelati alcuni curiosi retroscena della discussione che ha portato i dirigenti viola a scegliere Beppe Iachini come nuovo allenatore. Nella notte italiana di domenica Commisso e Barone, riuniti a New York, hanno analizzato in collegamento telefonico con Pradè le varie opzioni. Il tecnico ascolano l’ha spuntata agevolmente. L’accordo con i viola prevede un contratto fino al 30 giugno 2020 e un successivo accordo per altri dodici mesi a salvezza raggiunta. Emery e Blanc, contattati nei giorni scorsi, restano nomi buoni per il futuro.