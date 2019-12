GAZZETTA, I viola sperano in Ribery. Con lui è 3-5-2

Nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a valutare le mosse future della squadra viola, che in questo momento - quantomeno a livello emotivo - si aggrappa quasi totalmente al recupero di Franck Ribery. La lesione alla caviglia è sulla via della guarigione, e la voglia del francese di tornare in campo sta facendo miracoli, e ci sono possibilità concrete di rivederlo in campo già contro l'Inter: domani, in tal senso, sarà la giornata decisiva per capire se ce la farà. Nel caso, la squadra tornerebbe sul 3-5-2, con FR7 affiancato da Chiesa là davanti ed il probabile recupero sia di Pezzella in difesa che di Badelj in regia. Recuperato, anche se solamente per cominciare dalla panchina, pure Boateng.