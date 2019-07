GAZZETTA, I retroscena su scontro Chiesa-Barone

EX VIOLA RONCAGLIA, INTERESSE DEL BESIKTAS NEI SUOI CONFRONTI L'ex difensore della Fiorentina Facundo Roncaglia piace al Besiktas. Il club turco, secondo quanto riportato da AS, ha contattato l'agente del calciatore per capire come imbastire un'eventuale trattativa. La situazione può... L'ex difensore della Fiorentina Facundo Roncaglia piace al Besiktas. Il club turco, secondo quanto riportato da AS, ha contattato l'agente del calciatore per capire come imbastire un'eventuale trattativa. La situazione può... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi