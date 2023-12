GAZZETTA, I due indispensabili per la Viola di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport definisce Jack Bonaventura e Nico Gonzalez gli indispensabili della Fiorentina. Rinunciare ai due calciatori per Vincenzo Italiano sembra quasi impossibile, lo dicono i numeri e le scelte da inizio stagione. Su 23 incontri disputati fino a questo momento dalla Fiorentina, hanno giocato insieme dall’inizio per 13 volte, e solo in due occasioni su 23 non ha giocato nessuno dei due, col Cukaricki e col Parma. La curiosità sarà capire se Italiano vorrà puntare su almeno uno dei due anche domani, contro il Ferencvaros per il primo posto nel girone di Conference.