GAZZETTA, Ghezzal è pronto. E con il Perugia...

La Gazzetta dello Sport ripercorre la conferenza stampa di Rachid Ghezzal andata in scena ieri pomeriggio. Il franco-algerino ha raccontato l'ansia per la trattativa ("È vero lunedì è stata una giornata stressante. Quando il mio procuratore mi ha parlato dei viola ho detto subito sì e poi ho aspettato che i due club si mettessero d’accordo") e le sue qualità ("Sono un giocatore tecnico, mi piace superare l’avversario e mi trovo a mio agio partendo dalla destra") ma si è illuminato parlando di Ribery ("È una fortuna per noi avere uno come lui in squadra, aiuta tutti dentro e fuori dal campo"). Stasera con il Perugia avrà la prima occasione di mettersi in mostra con la maglia viola, nell'amichevole che Fiorentina e umbri hanno in programma al Franchi: calcio d'inizio alle 20.