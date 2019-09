GAZZETTA, FR7 non è marketing. E Barone...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un focus a Franck Ribery, elogiato anche da Vincenzo Montella ieri in conferenza stampa. A Firenze sono tutti pazzi del francese, e la Fiorentina si affiderà alle sue giocate per fare l'impresa alla "Scala" del calcio contro il Milan. Difficile che giochi più di un'ora ma al suo posto dovrebbe entrare l'inseparabile amico Boateng, che come FR7 a Firenze ha trovato una seconda giovinezza.

In merito si è espresso anche Joe Barone: "C'era chi pensava che l’acquisto del francese fosse solo un’operazione di marketing. Invece sapevamo di andare ad ingaggiare un campione con tanta fame dentro. Un grande giocatore e un grande uomo". Per chi avesse dubbi sul valore del francese, conclude la rosea, un po' di dati: con Ribery in campo la Viola ha realizzato 5 gol subendone 0, avrebbe 11 punti in classifica e sarebbe in piena lotta per la zona Champions. Senza contare che il classe '83 è secondo in Serie A per dribbling riusciti, dietro a Castrovilli.

