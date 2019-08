GAZZETTA, Fiorentina-Napoli è luna-park e veleni

"Luna-park e veleni". Così La Gazzetta dello Sport definisce la partita tra Fiorentina e Napoli andata in scena ieri sera. Il Napoli è travolgente con Mertens, doppio Insigne e Callejon a marcare il tabellino, ma la Fiorentina recrimina per due errori mastodontici dell'arbitro Massa e degli addetti al VAR. La partita fa sognare la nuova Fiorentina di Rocco Commisso di poter lottare per un campionato importante, con vista Europa, perché non fosse stato per gli errori arbitrali avrebbe meritato quantomeno il pareggio, scrive la rosea. La sconfitta, comunque, non gela un entusiasmo palpabile a Firenze dove gli abbonamenti sono diventati oltre 24mila.