GAZZETTA, Ecco Ribery. Commisso, parole al miele

La Gazzetta dello Sport fa il punto su casa Fiorentina. Il mini allarme che riguardava Ribery dopo la febbre di due giorni fa è già rientrato, ed il francese ieri si è allenato regolarmente in campo con i compagni. Per la Fiorentina è una bella boccata d’ossigeno, soprattutto considerato il suo ritorno dopo i 3 turni di squalifica. Ne ha parlato anche Joe Barone ieri da Palazzo Vecchio: "Franck è sempre carico, adesso ancora di più visto che non gioca da un po’".

Contemporaneamente arrivano parole al miele per la Viola da parte del proprio presidente Rocco Commisso: "Ho intenzione di tenere la Fiorentina per sempre - ha detto ad Associated Press -, per tutto il tempo in cui sarò vivo. Una dichiarazione di fedeltà assoluta, conclude la rosea.