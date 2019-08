GAZZETTA, E l'accordo tra Chiesa e Juventus

Nonostante la vecchia proprietà (QUI le ultime parole solo qualche settimana fa) abbia sottolineato come la Juventus avrebbe violato l'art. 95 bis Disciplina della correttezza mettendosi d'accordo con Federico Chiesa ancora sotto contratto con la Fiorentina, e nelle parole dell'ex Presidente Esecutivo Mario Cognigni abbia minacciato di querelare chi affermasse il contrario, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega come nella controffensiva che l'Inter sta preparando per Chiesa, i nerazzurri vogliano sfidare e dribblare un accordo che Paratici avrebbe già stipulato con il giocatore. E come il calciatore peraltro sia rimasto male del fatto che la Juventus non si sia mossa prima e con più forza per portarlo a Torino.