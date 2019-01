GAZZETTA, DV, blitz e mercato: sogno Diawara

E' durato quasi sei ore il blitz del patron Andrea Della Valle al centro sportivo della Fiorentina, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. ADV, che domenica non potrà essere al Franchi per Fiorentina-Sampdoria perché sarà in Francia, ha voluto comunque seguire l'allenamento mattutino e intrattenersi un po' con il nuovo acquisto Luis Muriel, giocatore che gli è sempre piaciuto. Poi il pranzo con Pioli e la squadra, nel quale si è complimentato per la vittoria in Coppa Italia contro il Torino: non è un mistero che i Della Valle vogliano vincere un trofeo fin da quando sono arrivati a Firenze. Il patron ha avuto anche un summit di mercato con Salica e con Corvino, in contatto via telefono da Milano. Arrivati Muriel e Traoré, si cerca un regista di centrocampo, magari con i soldi che Corvino riuscirà a racimolare dal mercato in uscita. Il sogno resta Diawara. Infine la questione tifosi: ADV ha assicurato che risponderà alla richiesta d’incontro avanzata dal centro coordinamento viola club.

