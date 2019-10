GAZZETTA, Dietro la Viola ritrovata c'è l'esperienza

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il momento della Fiorentina facendo un'annotazione: dietro il nuovo passo della squadra di Montella c'è l'esperienza di Ribery e Caceres. È come una ricetta, scrive il quotidiano: prendi una base di giovani talenti, aggiungi una grande quantità di entusiasmo e condisci con una bella dose d'esperienza. Il francese e l'uruguaiano sono due state due macchine di trofei in carriera, e in spogliatoio sono visti come due monumenti. Su Ribery ormai c'è poco da aggiungere, mentre Caceres da quando è entrato ha cambiato il volto della difesa viola.

"Non ho mai avuto dubbi in merito a quanto sarebbero stati in grado di dare due calciatori così alla Fiorentina" spiega Davide Lippi, regista di entrambe le operazioni, "Sia i calciatori che la Fiorentina, un club con un grande progetto, sono soddisfatti e ne sono orgoglioso".