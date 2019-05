"Parma-Fiorentina. La A in gioco: Tardini pieno ma manca Inglese": questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma. La squadra di Roberto D'Aversa si gioca la salvezza alle 15:00 in casa contro la Fiorentina, sfida delicatissima per entrambe le compagini.