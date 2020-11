GAZZETTA DELLO SPORT, Cesare è tornato a casa

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER PRANDELLI IERI SERA FIRMA E POI TAMPONE Cesare Prandelli ha firmato ieri sera il suo contratto alla presenza del ds, Daniele Pradè, e del responsabile delle comunicazioni, Alessandro Ferrari. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, subito dopo le formalità è stato sottoposto al... Cesare Prandelli ha firmato ieri sera il suo contratto alla presenza del ds, Daniele Pradè, e del responsabile delle comunicazioni, Alessandro Ferrari. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, subito dopo le formalità è stato sottoposto al... NOTIZIE DI FV ROMULO A FV, PRANDELLI È STATO COME UN PADRE Tra i tanti ex giocatori convinti che Cesare Prandelli sia la scelta giusta per la Fiorentina c'è anche l'ex viola Romulo che con il tecnico non si è incrociato alla Fiorentina, ma è stato lanciato in Nazionale ed è stato tra gli ultimi a... Tra i tanti ex giocatori convinti che Cesare Prandelli sia la scelta giusta per la Fiorentina c'è anche l'ex viola Romulo che con il tecnico non si è incrociato alla Fiorentina, ma è stato lanciato in Nazionale ed è stato tra gli ultimi a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi