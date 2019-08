GAZZETTA, De Paul e i segnali social. Caceres...

Dopo Franck Ribery la Fiorentina attinge ancora alla lista svincolati. E oggi sarà la giornata di Martin Caceres che arriverà a Firenze fra poche ore. Firmerà un contratto di un anno (probabile anche l'opzione per il secondo). Per quanto riguarda il mercato in entrata, scrive La Gazzetta dello Sport, De Paul è l'obiettivo numero uno con il giocatore che lanci segnali sui social (ieri ha messo un like all'amico e connazionale Pezzella che faceva gli auguri per il 93 esimo compleanno della Fiorentina). Le alternative sono Raphinha e Politano. Si complica anche la pista Pedro del Fluminense.