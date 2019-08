GAZZETTA, De Paul domani titolare a Udine. Pozzo...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rodrigo De Paul sarà titolare domani contro il Parma. Da Firenze non è arrivata nessuna novità sostanziale, se non la chiusura del ds viola Pradè alla trattativa. In casa Pozzo - si legge - non sono rimasti sorpresi, poiché sempre sospettosi che la Fiorentina non facesse davvero sul serio per l'argentino e che più che muoversi con la società bianconera lo facesse con i procuratori del giocatore. De Paul, dal canto suo, ha avuto il merito di continuare ad allenarsi con scrupolo senza lamentarsi.