GAZZETTA, DDR gela i viola: vuole Firenze ma...

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi è tormentato. Lo intriga l’idea di continuare, almeno per un altro anno. I suoi amici Montella e Pradè gli hanno spalancato le porte della Fiorentina con l’Aeroplanino che sarebbe ben felice di consegnargli le chiavi di un centrocampo tutto da ricostruire, dove il giovane Bennacer potrebbe crescere ancora più in fretta con la presenza e i consigli di un leader come Daniele. Se decidesse di continuare con la Serie A, la nuova Fiorentina di mister Rocco sarebbe sicuramente la soluzione migliore. Per mille motivi. Non ultimo l’amicizia che lo legava a Davide Astori. Poi ci sono le offerte d’oltreoceano, come l’affascinante ipotesi Boca Juniors. Se fosse solo il cuore a decidere probabilmente De Rossi andrebbe avanti. Ma appena tornato a casa, nella Capitale, tanti pensieri hanno preso il sopravvento. Per questo motivo ha raffreddato, anzi gelato, gli entusiasmi dei dirigenti viola. E ha scelto di non rispondere alle chiamate di altri corteggiatori.