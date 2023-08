GAZZETTA, Con Arthur e Nzola la Fiorentina ora vola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nel mercato manca la ciliegina, un forte difensore centrale, che con tutta probabilità arriverà. Ma Italiano voleva fortemente riempire quei due buchi: il regista in grado di far girare il suo motore e soprattutto di dare equilibrio, e la punta centrale capace di tenere alta la squadra, aprire varchi, far segnare e segnare. E’ stato accontentato: ecco Arthur Melo e M’Bala Nzola. C’è un'intera stagione per esprimere il verdetto, ma l’alba di Arthur sembra quella della rinascita. Al debutto contro il Genoa, ha perso un solo pallone in tutta la partita (e l’ha recuperato), ha fatto girare la squadra e ha cancellato il difetto di tenere troppo la palla.

Invece, di sicuro M’Bala Nzola è un ottimo partner per tutti gli esterni. A Marassi qualcuno un po’, diciamo, superficiale ha criticato la sua prestazione perché non ha segnato. Peccato però che la Viola non sia mai stata così chirurgica in attacco: 4 gol su 6 tiri in porta. Con i due innesti e gli altri acquisti, la Fiorentina ha dato subito l’impressione di esser più forte dell’anno scorso. Le ambizioni sono alte.