GAZZETTA, Commisso punta su Montella e Chiesa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra questa mattina sulla conferma arrivata ieri di Montella a New York alla presenza di Rocco Commisso: il tycoon americano ha gettato le basi della sua Fiorentina e lo fa partendo da due conferme, quella dell'allenatore e quella relativa alla permanenza di Chiesa. Ormai attesa da giorni quella del tecnico, ribadita quella del campioncino corteggiato dai maggiori club italiani. Prima di mostrarsi insieme davanti alle telecamere di Sky, il nuovo patron della Viola e l’ex tecnico di Roma e Milan avevano avuto il primo faccia a faccia. Vincenzo Montella era arrivato come un turista qualunque nella lobby dell’hotel Westin, quello di Times Square spesso sfruttato dalla Nba per i suoi eventi: zainetto su una spalla, felpa ruggine e due occhi gonfi di sonno, risultato di venti ore di viaggio per attraversare mezzo mondo, dal Buthan, mettersi alle spalle la vacanza con famiglia e ripartire per questa nuova avventura.