GAZZETTA, Commisso-Firenze: è già amore

"Cala il sipario con la benedizione di don Massimiliano, il padre spirituale della Fiorentina. Rocco Commisso scoppia in lacrime, lascia il prato del Franchi sventolando la bandiera viola". Comincia dalla fine La Gazzetta dello Sport nel raccontare il pomeriggio frenetico di Rocco Commisso a Firenze. I tifosi sono già pazzi del nuovo proprietario mentre lui pone due obiettivi che infiammano il popolo viola. Uno: trattenere Chiesa. Due: competere con Roma e Inter. Intanto la nuova creatura viola sbarcherà in America a luglio al posto della Roma in un torneo che si svolgerà proprio nella città del Tycoon. "Farò conoscere il mio nuovo amore a tutti i miei amici", il commento di Commisso che difficilmente scorderà una giornata come quella di ieri.