GAZZETTA, Commisso blinda Chiesa. C'è un "ma"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso, pronunciate ieri alla prestigiosa radio newyorkese Sirius XM. Nella lunga intervista del magnate italo-americano grande importanza hanno avuto le dichiarazioni su Federico Chiesa, per il quale il tycoon ha espresso ancora una volta la ferma volontà di trattenerlo. Con un "ma". Commisso vive infatti con un dubbio: possibile che spuntino all'improvviso delle carte che private di cui lui non è a conoscenza che garantiscano una cessione del talento viola? Tutto sembrerebbe far pensare di no, eppure mister Rocco non è sicuro al 100% di avere tutti gli elementi di valutazione in mano. La nuova strategia sarà dunque quella di confrontarsi direttamente con la famiglia Chiesa, con la speranza di convincerli che il progetto Fiorentina è e sarà vincente.

