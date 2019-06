GAZZETTA, Commisso aspetta Montella negli USA

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha visitato ieri il centro tecnico di Coverciano assieme a Giancarlo Antognoni. I due hanno fatto anche il punto sulle prossime mosse: Vincenzo Montella - per la rosea in bilico - tornerà dalla vacanza in India il 14 giugno e incontrerà i vertici gigliati probabilmente a New York. Le alternative sono Gennaro Gattuso e Leonardo Semplici.