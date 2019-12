GAZZETTA, Chiesa torna e Cutrone è ad un passo

La Fiorentina almeno per quanto riguarda la situazione infortunati può sorridere: Federico Chiesa è tornato in gruppo e per il Bologna è perfettamente ristabilito. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come per Iachini il rientro del gioiello sia un fatto fondamentale. Poi la rosea fa il punto sul mercato: Pradè è pronto all'assalto per Cutrone. Un emissario viola è già in contatto con i dirigenti del Wolverhampton. Si lavora sulla formula del trasferimento. Barone e Pradè potrebbero accettare anche l’obbligo di riscatto a patto che il costo complessivo del cartellino dell’ex attaccante del Milan non superi i 15 milioni. Soldi che Pradè recupererebbe quasi totalmente dalla cessione del brasiliano Pedro al Besiktas. Il club inglese invece non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni. L’operazione si chiuderà entro questa settimana, conclude il quotidiano.