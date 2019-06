GAZZETTA, Chiesa tentato dalla Juve. Antognoni...

Rocco Commisso ha spiegato che Federico Chiesa resterà almeno per un altro anno, mentre l’attaccante continua a credere che sia il momento di andare a lottare per scudetto e Champions. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario viola ha affidato a Giancarlo Antognoni il compito di mediare. Prima però c'è stato un contatto tra Joe Barone - braccio destro di Commisso - ed Enrico Chiesa: il concetto è che la Fiorentina ha un progetto ambizioso e vorrebbe che fosse Fede la bandiera, come lo è stato e lo è Antognoni. La famiglia Chiesa probabilmente batterà per essere lasciata libera, ma l'idea di una rottura con Firenze non la entusiasma. In ogni caso, chi vuole il giocatore deve aspettare e individuare contropartite tecniche.