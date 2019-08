GAZZETTA, Chiesa: pochi sorrisi. Incontro con ACF...

Questa mattina in edicole sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si lascia spazio all'incontro che ci sarebbe dovuto essere tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Il vertice infatti non ci sarà. La motivazione è che i collaboratori di Rocco Commisso sono nel pieno del mercato. Ieri infatti sono stati ceduti tre giocatori: Hancko destinato allo Sparta Praga in prestito, Baez ancora a Cosenza, mentre Schetino tornerà in Uruguay a titolo definitivo. Insomma, la società viola non ritiene che questo sia il momento giusto per affrontare la questione. L'attaccante continua a dimostrare grande professionalità ma con poco entusiasmo a giudicare dai pochi sorrisi mostrati in pubblico. Oggi Daniele Pradè probabilmente parlerà con Chiesa per ricordargli che è incedibile.