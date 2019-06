GAZZETTA, Chiesa: mossa anti-Juve. E Rui Costa...

Rocco Commisso arriva e incalzato accenna già a qualche tema importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chiesa non si tocca. E le altre figure dirigenziali? Il nuovo presidente viola scuote la testa. "Non abbiamo ancora deciso niente". Poi, però, qualcosa viene a galla. "Giancarlo Antognoni? Non ci ho ancora parlato ma sarà con noi. Se Montella resta? Non lo so. A me non piace licenziare i miei dipendenti. Però il calcio è diverso dagli altri affari e qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno. Il nuovo direttore sportivo? Tutti i nomi per i vari ruoli che sono usciti in questi giorni non sono affatto veri". Nel titolo il quotidiano ipotizza la mossa anti-Juve per Chiesa: doppio stipendio, bonus e fascia da capitano. Mentre come ds spunta il nome di Rui Costa.