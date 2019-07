GAZZETTA, Chiesa in USA. A Commisso dirà...

La Fiorentina aspetta Federico Chiesa negli States il prossimo 16 luglio come da programma e il giocatore ha già il biglietto aereo per raggiungere Montella a Chicago. La famiglia e lo stesso calciatore hanno deciso di evitare qualsiasi contrasto col club anche perché a New York, in occasione dell'ultima sfida di ICC contro il Benfica, l'attaccante potrà parlare direttamente con Commisso. Chiesa ribadirà al tycoon di sentirsi pronto per nuove sfide, ma non andrà al muro contro muro: se la Fiorentina lo considererà incedibile, resterà in viola come da contratto. Intanto babbo Enrico resterà in Toscana perché è l'unico autorizzato a trattare il futuro del figlio e perché al momento la sensazione è che la situazione sia congelata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.